Выборы в Беларуси: МВД республики считает, что акции протеста "инициированы за рубежом"

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, пишет УНН со ссылкой на эфир государственного телеканала “Беларусь 1”.

“Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать”, — сказал Казакевич в эфире телеканала “Беларусь 1”.

Первый замминистра констатировал, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал частью политических технологий, якобы технологии “цветных революций”, которая была изобретена еще в 1970-е годы.

“Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. В данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует”, — сказал Казакевич.

Он также обратил внимание, что администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка.

“С правовой точки зрения неважно, как ты призываешь к массовым беспорядкам: стоя на площади или устроившись в удобном кресле где-нибудь за границей или у себя на даче. Важно, что ты это делаешь”, — сказал первый замминистра.

Казакевич также подчеркнул, что, если человек призывает к любому нарушению общественного порядка, белорусские правоохранители “достаточно эффективно его находят и пресекают подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации”.

Ранее Лукашенко заявлял о наличии “силового сценария свержения власти” в Беларуси.

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