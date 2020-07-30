Вибори у Білорусі: МВС республіки вважає, що акції протесту "ініційовані закордоном"

“Ті несанкціоновані суспільно-політичні заходи, які мали місце в червні і липні цього року, були ініційовані протягом декількох годин за допомогою соціальних мереж і месенджерів. І були вони ініційовані з-за кордону. Надалі все це дійство було підхоплено, і ми були змушені на нього адекватно реагувати”, — сказав Казакевич в ефірі телеканалу “Білорусь 1”.

Перший заступник міністра констатував, що не тільки національний сегмент інтернету, але і інтернет в цілому став частиною політичних технологій, нібито технології “кольорових революцій”, яка була винайдена ще в 1970-ті роки.

“Ми бачимо послідовно всі ті дії, які були прописані ще тоді: створення протестної маси, нагнітання обстановки і так далі. В даному випадку безумовну небезпеку представляють не самі комунікації, а ті люди, які за цим стоять, організують, скеровують, залучають і штучно створюють цю протестну масу і соціально-політичну напругу, якої насправді не існує”, — сказав Казакевич.

Він також звернув увагу, що адміністратори Telegram-каналів несуть персональну відповідальність за заклики до порушення громадського порядку.

“З правової точки зору неважливо, як ти закликаєш до масових заворушень: стоячи на площі або влаштувавшись в зручному кріслі десь за кордоном або у себе на дачі. Важливо, що ти це робиш”, — сказав перший заступник міністра.

Казакевич також підкреслив, що, якщо людина закликає до будь-якого порушення громадського порядку, білоруські правоохоронці “досить ефективно його знаходять і припиняють подібні явища як на стадії зародження, так і на стадії реалізації”.

Раніше Лукашенко заявляв про наявність “силового сценарію повалення влади” в Білорусі.