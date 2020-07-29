Выборы в Беларуси: гостелеканал опубликовал результаты "опрос", где Лукашенко поддерживают 72% избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса, передает УНН со ссылкой на телеканал ОНТ.
Соцопрос “об электоральных настроениях и предпочтениях граждан” был проведен по заказу белорусского телеканала ОНТ, результаты размещены во вторник на его сайте. Исследование проводилось 23–27 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%. По итогам предыдущего соцопроса, проведенного Ecoom 10-13 июля также по заказу ОНТ, сообщалось, что Лукашенко на выборах готовы поддержать на выборах 69,4% граждан.
“Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить — 10,9%, не захотели отвечать — 3,1%, против всех — 3,7%”, — говорится в сообщении.
Из размещенной таблицы видно, что, кандидата Светлану Тихановскую готовы поддержать 7,5% граждан, Анну Канопацкую — 1,6%, Сергея Черечня — 0,2%, Андрея Дмитриева — 0,7%.
Отмечается также, что уровень доверия Лукашенко, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%.
Согласно полученным в ходе опроса данным, участие в голосовании планируют принять в общей сложности 89,5% населения, при этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относится более половины населения — 61,4%.
Стоит отметить, что телеканал ОНТ — принадлежит государству, начав свое вещание в 2002 году на частотах российского федерального “Первого канала”.
Справка: президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.