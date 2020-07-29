Вибори у Білорусі: держтелеканал опублікував результати "опитування", де Лукашенко підтримують 72% виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін, готові підтримати 72,3% громадян республіки, свідчать дані проведеного аналітичним центром Ecoom соцопитування, передає УНН з посиланням на телеканал ОНТ.
Соцопитування “про електоральні настрої та вподобання громадян” було проведено на замовлення білоруського телеканалу ОНТ, результати розміщені у вівторок на його сайті. Дослідження проводилося 23-27 липня 2020 року методом телефонного опитування. Республіканська вибірка складає 1879 респондентів, статистична похибка не перевищує 2,5-4%. За підсумками попереднього соцопитування, проведеного Ecoom 10-13 липня також на замовлення ОНТ, повідомлялося, що Лукашенко на виборах готові підтримати на виборах 69,4% громадян.
“Олександра Лукашенка готові підтримати 72,3% білорусів. Рейтинги інших не перевищують сумарно 10%. Не змогли відповісти — 10,9%, не захотіли відповідати — 3,1%, проти всіх — 3,7%”, — говориться в повідомленні.
З розміщеної таблиці видно, що, кандидата Світлану Тіхановську готові підтримати 7,5% громадян, Анну Канопацьку — 1,6%, Сергія Черечня — 0,2%, Андрія Дмитрієва — 0,7%.
Відзначається також, що рівень довіри Лукашенко, який включає не тільки електоральний рейтинг, а й оцінку соціально-економічної політики глави держави, ефективності прийнятих ним рішень, становить 78,1%.
Згідно з отриманими в ході опитування даними, участь в голосуванні планують взяти в цілому 89,5% населення, при цьому до можливості дострокового голосування в цілому позитивно ставиться більше половини населення — 61,4%.
Варто відзначити, що телеканал ОНТ — належить державі, почавши своє мовлення у 2002 році на частотах російського федерального “Першого каналу”.
Довідка: президентські вибори пройдуть в Білорусі 9 серпня, кандидатами зареєстровані п’ять осіб.