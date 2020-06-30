ЦВК Білорусі забракував підписи одного з основних суперників Лукашенко

У кількість тих, хто набрав необхідний обсяг підписів претендентів увійшли, зокрема, чинний глава держави Олександр Лукашенко і заарештований ексглава Бєлгазпромбанка Віктор Бабаріко.

За даними ЦВК, на підтримку висування кандидатом в президенти чинного глави держави визнані дійсними 1 939 572 підписів, Віктора Бабаріко — 165 744, Сергія Черечня — 143 109, Анни Канопацької — 146 558, Андрія Дмітрієва — 106 841 і Світлани Тіхановської — 104 757. Не набрав потрібної кількості достовірних підписів ексглава Парку високих технологій Валерій Цепкало. З більш ніж 200 тис. зданих до комісії підписів дійсними визнано 75 249 підписів.

До теперішнього часу в ЦВК подали документи на реєстрацію 5 претендентів, включаючи Цепкало. Поки не надійшли документи від Лукашенка і Тіхановської. Останній день подачі документів — 4 липня. Реєстрація кандидатів пройде в період з 5 по 14 липня. Президентські вибори призначені на 9 серпня.

Раніше, в парламенті Білорусі заявили у контексті виборів — про “провокації з-за кордону”.