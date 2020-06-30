Вибори у Білорусі: у парламенті країни заявили про "провокації з-за кордону"

“Певні сили щоразу намагаються використати виборчу кампанію не на благо країни, а щоб розгойдати соціально-політичну ситуацію, — наводить слова політика БелТА. — Нинішні вибори не виняток, ми бачимо спроби, підтримувані ззовні, посіяти розкол в суспільстві, вселити народу недовіру до влади, спекулюючи на темі пандемії і пов’язаних з нею економічних труднощах”.

Андрейченко додав, що під виглядом передвиборних заходів нібито часто влаштовуються відверті провокації, використовуються брудні політтехнології, йде масована інформаційна атака на керівництво країни, прихильників діючої влади.

“Завдання парламентарів — докласти максимум зусиль, щоб вибори пройшли чесно, відкрито, в спокійній, безпечній обстановці і в суворій відповідності з національним законодавством”, — зазначив спікер. За його словами, незалежність і благополуччя коштують дорого. “Вони досягаються наполегливою працею, вивіреною зовнішньою політикою, єдністю нації. Головне завдання сьогодні — зберегти те, що створено в країні за чверть століття, забезпечивши мир і еволюційний шлях розвитку”, — сказав спікер палати парламенту.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. У республіці завершився збір підписів за висунення кандидатів, підписи для перевірки здали сім претендентів.

На передвиборних пікетах солідарності з альтернативними претендентами на пост президента тільки за останні кілька днів, за даними правозахисників, було затримано більше 360 осіб, в їх числі і журналісти. В ході збору підписів був заарештований Сергій Тіхановський, який є головою ініціативної групи з висунення кандидатом в президенти Світлани Тіхановської. За підозрою в скоєнні економічних злочинів і створенні злочинної організації в СІЗО КДБ перебуває претендент на пост президента Віктор Бабаріко та його син Едуард, який очолює передвиборний штаб політика. МВС Білорусі за дорученням генерального прокурора проводить перевірку за заявою громадянина Туреччини про протиправну діяльність претендента на пост президента країни Валерія Цепкало. Ситуація викликала реакцію Європи і США, там закликали білоруську владу забезпечити конкурентні вибори і звільнити всіх активістів і політиків.

Раніше, після арешту опонентів Лукашенко заявив про “підрізання крил злодюгам”.