Выборы США: Байден опередил Трампа в предвыборном рейтинге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден имеет преимущество в 4 пункта над действующим президентом Дональдом Трампом накануне президентских выборов 2020 года. Об этом говорится в новом опубликованном в среду исследованию Economist/YouGov, передает УНН со ссылок на The Hill.
Байден получил поддержку 46 процентов зарегистрированных избирателей в опросе, а Трамп отстает, имея 42 процента. Еще 4 процента зарегистрированных избирателей сказали, что проголосуют за кого-нибудь другого, а 5 процентов сказали, что еще не решились.
Издание отмечает, что эти данные совпадают с опросом проведенным на прошлой неделе, которое показало, что Байден опередил Трампа на 6 пунктов с разницей 47 до 41%.
Съезд Демократической партии, на котором планировалось выдвижения кандидата в президенты, должен быть в июле. Но учитывая вспышка коронавирусной инфекции и критическую ситуацию из-за этого в США, мероприятие было решено перенести на 17 августа. Демократы надеялись, что раннее собрание даст партии больше времени для объединения вокруг кандидата, который может победить действующего президента Дональда Трампа.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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