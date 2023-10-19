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Нью-Йорк Таймс

Выборы спикера Палаты представителей США: противник помощи Украине Джордан вернулся в гонку

Киев • УНН

 • 600253 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Представитель Огайо Джим Джордан говорит, что он все еще баллотируется на пост спикера Палаты представителей и планирует поговорить с членами Республиканской партии, которые голосовали против его кандидатуры. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Выборы спикера Палаты представителей США: противник помощи Украине Джордан вернулся в гонку

Цитата 

«Я все еще баллотируюсь на пост спикера, и я планирую выйти в зал, получить голоса и выиграть эту гонку. Но я хочу поговорить с несколькими моими коллегами, особенно хочу поговорить с 20 лицами, которые голосовали против меня, чтобы мы могли двигаться вперед и начать работать в интересах американского народа», — сказал республиканец из Огайо.

Детали 

Однако он не ответил, когда его спросили, собираются ли сегодня депутаты Палаты представителей.

Некоторые республиканцы в Палате заявили, что сегодня будет еще одно голосование, чтобы попытаться выбрать спикера.

Пресс-секретарь представителя Нью-Йорка Николь Маллиотакис сказала, что они дадут Джордану «пару часов», чтобы поговорить с теми, кто отказался, прежде чем они пойдут к выступлению.

«Я думаю, это то, что мы пытаемся, дать ему пару часов, чтобы сделать сейчас, и я думаю, что мы проведем голосование», - сказала она.

Представитель Флориды Мэтт Гетц, который ранее в этом месяце возглавлял усилия по устранению Кевина Маккарти с должности спикера, согласился.

Гетц отметил: «Я действительно доволен тем, что это не закончилось желанием иметь спикера-лайтера или ратифицированного временного спикера. Это наша обязанность’выбрать спикера, и я рад, что мы смогли облить спикер-лайт холодной водой».

Напомним, что

Представитель Огайо Джим Джордан не будет проводить сегодня третье голосование за спикера.

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