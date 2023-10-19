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Вибори спікера Палати представників США: противник допомоги Україні Джордан повернувся у перегони

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Представник Огайо Джим Джордан каже, що він все ще балотується на пост спікера Палати представників і планує поговорити з членами Республіканської партії, які голосували проти його кандидатури. Про це пише CNN, передає УНН.

Вибори спікера Палати представників США: противник допомоги Україні Джордан повернувся у перегони

Цитата 

«Я все ще балотуюся на посаду спікера, і я планую вийти у зал, отримати голоси і виграти ці перегони. Але я хочу поговорити з кількома моїми колегами, особливо хочу поговорити з 20 особами, які голосували проти мене, щоб ми могли рухатися вперед і почати працювати на користь американського народу», — сказав республіканець з Огайо.

Деталі 

Проте він не відповів, коли його запитали, чи збираються сьогодні депутати Палати представників.

Деякі республіканці в Палаті заявили, що сьогодні буде ще одне голосування, щоб спробувати обрати спікера.

Речниця представника Нью-Йорка Ніколь Малліотакіс сказала, що вони дадуть Джордану «пару годин», щоб поговорити з тими, хто відмовився, перш ніж вони підуть до виступу.

«Я думаю, це те, що ми намагаємося, дати йому пару годин, щоб зробити зараз, і я думаю, що ми проведемо голосування», - сказала вона.

Представник Флориди Метт Гетц, який раніше цього місяця очолював зусилля щодо усунення Кевіна Маккарті з посади спікера, погодився.

Гетц зазначив: «Я справді задоволений тим, що це не закінчилося бажанням мати спікер-лайт або ратифікованого тимчасового спікера. Це наш обов’язок обрати спікера, і я радий, що ми змогли облити спікер-лайт холодною водою».

Нагадаємо

Представник Огайо Джим Джордан не буде проводити сьогодні третє голосування за спікера.

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