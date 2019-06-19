Выборы лидера британских консерваторов: осталось четыре претендента
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон еще больше укрепил свои лидерские позиции после третьего тура голосования при следующем голову Консервативной партии, который состоялся в среду, 19 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Новый лидер партии станет преемником Терезы Мэй и на посту премьер-министра страны.
Джонсон получил еще большую поддержку, чем в предыдущих турах, — 143 с 313 голосов депутатов-консерваторов в палате общин, министр иностранных дел Джереми Хант оказался на втором месте (54 голоса), министр охраны окружающей среды Майкл Гоув стал третьим (51 голос), а министр внутренних дел Саджид Джавид занял четвертое место (38 голосов), сообщает агентство Reuters. С гонки выбыл министр международного развития Рори Стюарт, набравший 27 голосов.
В четверг, 20 июня, на четырех претендентов ожидают еще два тура голосования депутатов, в результате которых останутся двое кандидатов на пост председателя Консервативной партии. После этого около 160 тысяч членов партии голосовать по почте за финалистов. Ожидается, что новый председатель партии, займет и пост премьер-министра, изберут до конца июля.
Напомним, Борис Джонсон получил поддержку главы Минздрава в борьбе за пост премьера Великобритании.