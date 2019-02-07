Выборы в исполком УЕФА: Бубка пожелал Павелко победы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня, 7 февраля, в Риме проходят выборы новых членов Исполнительного комитета УЕФА. От Украины единственным делегатом на выборы выдвинут действующий президент ФФУ Андрей Павелко. Свою поддержку кандидатуры Павелко выразил Герой Украины, многократный мировой рекордсмен, президент НОК Сергей Бубка, передает УНН со ссылкой на Футбол 1.
"Член исполкома работает на весь европейский спорт. Я желаю Андрею Васильевичу успехов в достижении цели, и когда он получит такую возможность, то нужно понимать, что решения члена исполкома должны быть позитивными", - сказал Бубка.
Напомним, что в марте прошлого года исполком ФФУ поддержал выдвижение Павелко на выборы в УЕФА единогласно.