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Вибори до виконкому УЄФА: Бубка побажав Павелку перемоги

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні, 7 лютого, у Римі проходять вибори нових членів Виконавчого комітету УЄФА. Від України єдиним делегатом на вибори висунутий чинний президент ФФУ Андрій Павелко. Свою підтримку кандидатури Павелка висловив Герой України, багаторазовий світовий рекордсмен, президент НОК Сергій Бубка, передає УНН з посиланням на Футбол 1.

"Член виконкому працює на весь європейський спорт. Я бажаю Андрію Васильовичу успіхів у досягненні мети, і коли він отримає таку можливість, то потрібно розуміти, що рішення члена виконкому повинні бути позитивними", - сказав Бубка.

Нагадаємо, що у березні минулого року виконком ФФУ підтримав висунення Павелка на вибори в УЄФА одноголосно.

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