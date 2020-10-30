Выборы-2020: из-за нарушений открыто около тысячи производств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По состоянию на 30 октября, с начала избирательного процесса на местных выборах в Украине было открыто 967 уголовных производств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"По состоянию на сегодня открыто 967 уголовных производств. 576 - связанных с нарушением избирательного законодательства, 391 - нарушение избирательного процесса", - отметили в ведомстве.
Напомним, нардеп Дубинский назвал местные выборы чемпионами по фальсификациям за всю историю независимости.
Также напомним, по данным "Опоры", более чем 10% избирательных участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов.
Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.