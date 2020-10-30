Вибори-2020: через порушення відкрито майже тисячу проваджень

Вибори-2020: через порушення відкрито майже тисячу проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станом на 30 жовтня, з початку виборчого процесу на місцевих виборах в Україні було відкрито 967 кримінальних проваджень. Про це УНН повідомили в пресслужбі Нацполіції.
“Станом на сьогодні відкрито 967 кримінальних проваджень. 576 - пов'язаних із порушенням виборчого законодавства, 391 — порушення виборчого процесу”, - зазначили в відомстві.
Нагадаємо, нардеп Дубінський назвав місцеві вибори чемпіонами по фальсифікаціях за всю історію Незалежності.
Також нагадаємо, за даними "Опори", на понад 10% виборчих дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів.
Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.