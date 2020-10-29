Ці місцеві вибори - чемпіон по фальсифікаціям за всю історію Незалежності - Дубінський

“Київська область — лідер за порушеннями виборчого процесу, не тому що тут відбувалися найбрудніші вибори, а тому що тут працювали штаби, і „Слуга народу“ працювала і інші політичні сили, які ці порушення фіксували, про ці порушення повідомляли, ці порушення максимально куповано, але при цьому ми не обійшлися без фантастичних фальсифікацій, які спостерігаються на цих місцевих виборах. Ці місцеві вибори, чемпіон по фальсифікаціям, я вважаю за весь час незалежної України. Сталося це тому що загальне розчарування тим, що відбувається в українській політиці без зв’язку з політичними силами, призвело до того, що дуже сильно зменшилася кількість людей бажаючих проголосувати за ідеали”, — заявив він.

За його словами, найбільша кількість фальсифікацій у Київській області було зафіксовано в Василькові.

“Дуже збільшилася кількість людей, які хотіли проголосувати або за гроші, або за гроші і ще раз за гроші. Приклад, про який говорять всі політичні сили — це Васильків, Васильківська ОТГ, де всі ділянки завалені скаргами, подані позови в суди, і ці вибори, я думаю, будуть визнані такими, що не відбулися і відбудуться перевибори. Фантастичні фальсифікації, десятки груп затриманих людей”, — додав Дубінський.

Нагадаємо, в Василькові на Київщині фіксують масові спроби фальсифікації результатів виборів. Правоохоронці вже порушили понад 15 кримінальних справ, є затримані.