Эти местные выборы - чемпион по фальсификациям в истории Независимости - Дубинский

“Киевская область — лидер по нарушениям избирательного процесса, не потому что здесь происходили самые грязные выборы, а потому что здесь работали штабы, и „Слуга народа“ работала и другие политические силы, которые эти нарушения фиксировали, об этих нарушениях сообщали, эти нарушения очень приобретаемого, но при этом мы не обошлись без фантастических фальсификаций, которые наблюдаются на этих местных выборах. Эти местные выборы, чемпион по фальсификациям, я считаю за все время Независимой Украины. Произошло это потому, что общее разочарование тем, что происходит в украинской политике без связи с политическими силами, привело к тому, что очень сильно уменьшилось количество людей желающих проголосовать за идеалы”, — заявил он.

По его словам, наибольшее количество фальсификаций в Киевской области было зафиксировано в Василькове.

“Очень увеличилось количество людей, которые хотели проголосовать либо за деньги, либо за деньги и еще раз деньги. Пример, о котором говорят все политические силы — это Васильков, Васильковская ОТГ, где все участки завалены жалобами, поданы иски в суды, и эти выборы, я думаю, будут признаны несостоявшимися и состоятся перевыборы. Фантастические фальсификации, десятки групп задержанных людей”, — добавил Дубинский.

Напомним, в Василькове на Киевщине фиксируют массовые попытки фальсификации результатов выборов. Правоохранители уже возбудили более 15 уголовных дел, задержанные.