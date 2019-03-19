Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины

"В Украине законодательством предусмотрено, что на территории Украины могут в исключительных случаях доставляться избирательные урны в больницы, к местам, где находятся граждане, или по месту жительства, если граждане не способны сами прибыть на избирательный участок. Законодательством не предусмотрено такой возможности для граждан Украины за рубежом", - сказал Погорельцев.



По его словам, члены избирательной комиссии за границей не будут обеспечивать доставку избирательной урны, чтобы люди могли проголосовать за пределами участковой избирательной комиссии. Следовательно граждане Украины, которые, например, находятся в пенитенциарных заведениях за границей, не будут иметь возможности проголосовать, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством.



"Если мы говорим о цифре, здесь очень сложно назвать максимально приближенную к реальному количеству, поскольку эта цифра постоянно меняется. Сейчас мы можем говорить, что это более 10 000 человек", - отметил собеседник.



Вместе с тем глава Департамента консульской службы подчеркнул, что такая цифра постоянно меняется.



"Это все вместе - и политзаключенные и военнопленные, хотя их количество значительно меньше, и задержанные, и арестованы, и те, в отношении которых проводятся следственные действия, и в том числе осужденные, потому осужденных, которым уже определен срок лишения свободы, их меньше. Те, кто уже осужден, которые отбывают наказание - это более шести тысяч граждан", - отметил он.



Погорельцев добавил также, что, согласно статье 77 закона Украины о выборах президента, избирателю, который внесен в список избирателей на избирательном участке, но по возрасту или по инвалидности или по состоянию здоровья не способен передвигаться самостоятельно, участковая избирательная комиссия предоставляет возможность голосовать по месту пребывания этого избирателя в Украине.



Вместе с тем положения этой статьи не распространяется на зарубежные избирательные участки. Таким образом, на избирательных участках волеизъявления возможно исключительно в помещении для голосования. Поэтому такие граждане Украины, проживающие за границей, не смогут проголосовать, добавил директор Департамента консульской службы МИД.



Как сообщал УНН, по состоянию на 15 марта, более 90 000 украинских избирателей воспользовались временным изменением места голосования.