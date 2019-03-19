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Вибори-2019: за кордоном не зможуть проголосувати понад 10 тис. громадян України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Понад 10 тис. громадян України - затриманих, заарештованих, тих, відносно яких тривають слідчі дії, засуджених, військовополонених та політв’язнів - не зможуть взяти участь у виборах президента України у 2019 році, відповідно до чинного законодавства. Про це в коментарі УНН розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев. 

Вибори-2019: за кордоном не зможуть проголосувати понад 10 тис. громадян України

"В Україні законодавством передбачено, що на території України можуть у виключних випадках доставлятись виборчі скриньки до лікарень, до місць, де знаходяться громадяни, чи за місцем проживання, якщо громадяни не здатні самі прибути на виборчу дільницю. Законодавством не передбачено такої можливості для громадян України за кордоном", - сказав Погорельцев.

З його слів, члени виборчої комісії за кордоном не забезпечуватимуть доставку виборчої скриньки, щоб люди могли проголосувати поза межами дільничної виборчої комісії. А отже громадяни України, які, приміром, перебувають у пенітенціарних закладах за кордоном, не будуть мати можливості проголосувати, оскільки це не передбачено чинним законодавством.

"Якщо ми говоримо про цифру, тут дуже складно назвати максимально наближену до реальної кількості, оскільки ця цифра постійно змінюється. Зараз ми можемо говорити, що це понад 10 тисяч осіб", - зазначив співрозмовник.

Водночас голова Департаменту консульської служби підкреслив, що така цифра постійно змінюється.

"Це всі разом – і політв’язні і військовополонені, хоча їх кількість значно менша, і затримані, і заарештовані, і ті, відносно яких тривають слідчі дії, і в тому числі засуджені, бо засуджених, яким вже визначено термін позбавлення волі, їх менше. Ті хто вже засуджений, відбувають покарання – це понад шість тисяч громадян", - зазначив він.

Погорельцев додав також, що, відповідно до статті 77 закону України про вибори президента, виборцю, що внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком чи у зв’язку з інвалідністю або станом здоров’я не здатний пересуватись самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця в Україні.

Водночас положення цієї статті не поширюється на закордонні виборчі дільниці. Таким чином, на закордонних виборчих дільницях волевиявлення можливе виключно в приміщенні для голосування. Тому такі громадяни України, що проживають за кордоном, не матимуть можливість проголосувати, додав директор Департаменту консульської служби МЗС.

Як повідомляв УНН, станом на 15 березня, понад 90 тисяч українських виборців скористалися тимчасовою зміною місця голосування.

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