Понад 90 тисяч українців змінили місце голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на сьогодні, 15 березня, понад 90 тисяч українських виборців скористалися тимчасовою зміною місця голосування. Про це на прес-конференції повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає УНН.
“Станом на 15 березня тимчасовою зміною місця голосування без зміни виборчої адреси скористалось трохи понад 90 тисяч наших громадян. Серед людей, які змінили місце голосування є мешканці Криму, є представники Київської, Донецької Харківської областей”, — повідомив він.
У ЦВК прогнозують, що кількість виборців, які скористаються тимчасовою зміною місця голосування становитиме понад 100 тисяч.
Як повідомляв УНН, виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.