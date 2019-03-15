Более 90 тысяч украинцев изменили место голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На сегодня, 15 марта, более 90 тысяч украинских избирателей воспользовались временным изменением места голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает УНН.
"По состоянию на 15 марта временным изменением места голосования без изменения избирательного адреса воспользовалось чуть более 90 тысяч наших граждан. Среди людей, которые изменили место голосования являются жители Крыма, являются представители Киевской, Донецкой Харьковской областей", - сообщил он.
В ЦИК прогнозируют, что количество избирателей, которые воспользуются временным изменением места голосования составит более 100 тысяч.
Как сообщал УНН, избиратели, избирательный адрес которых находится на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.