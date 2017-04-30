Избирательные участки в объединенных территориальных общинах Черкасской области открылись вовремя
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Все избирательные участки в объединенных территориальных общинах Черкасской открылись вовремя. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил председатель Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Максим Михлик.
"Вчера все участки получили бюллетени. С начала выборов нарушения не зафиксированы. Есть небольшие технические ошибки, такие, как например, неправильно заполнены протоколы, но это обычные моменты на выборах", - рассказал М.Михлик.
Однако он отметил, что вчера, 29 апреля, были зафиксированы нарушения дня тишины в Шполе. В газетах были размещены материалы с черным пиаром, также раздавали листовки с политической агитацией.
М.Михлик также добавил, что сегодня на участках в объединенных территориальных общинах Черкасской области наблюдателей и журналистов больше, чем обычно.
Напомним, 30 апреля в 19 областях Украины пройдут выборы глав объединенных территориальных общин.