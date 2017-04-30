Виборчі дільниці в ОТГ Черкащини відкрилися вчасно
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Усі виборчі дільниці в ОТГ Черкащини відкрилися вчасно. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив голова Черкаської обласної організації Комітету виборців України Максим Михлик.
“Учора всі дільниці отримали бюлетені. Із початку виборів порушення не зафіксовані. Є невеликі технічні помилки, такі, як наприклад, неправильно заповнені протоколи, але це звичайні моменти у виборах”, — розповів М.Михлик.
Проте він зауважив, що учора, 29 квітня, були зафіксовані порушення дня тиші у Шполі. У газетах були розміщені матеріали з чорним піаром, також роздавали листівки з політичною агітацією.
М.Михлик також додав, що сьогодні у дільницях в ОТГ Черкащини спостерігачів та журналістів більше, ніж зазвичай.
Нагадаємо, 30 квітня у 19 областях України пройдуть вибори голів ОТГ.