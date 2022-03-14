"Вы оккупируете Украину, мы оккупируем вас": в Лондоне сквоттеры захватили особняк Дерипаски, чтоб разместить в нем украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Британская полиция, вооружившись щитами для защиты от массовых беспорядков, проникла в роскошный особняк в центре Лондона, который, как сообщается, принадлежал миллиардеру, российскому олигарху Олегу Дерипаске, после того, как ее заняли сквоттеры, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Сообщается, что сквоттеры захватили собственность в понедельник утром. Из окна был вывешен украинский флаг и транспарант с надписью "это имущество освобождено".
54-летний Дерипаска, основатель "Русала", был внесен в санкционный список правительства Великобритании 10 марта после вторжения России в Украину.
Судьба его портфеля недвижимости в Великобритании остается неясной после того, как правительство заявило, что его активы будут заморожены.
Полиция сообщила, что их вызвали рано утром в понедельник после того, как стало известно, что сквоттеры проникли в особняк, который находится недалеко от иностранных посольств.
В заявлении сквоттеры, назвавшие себя анархистами, заявили: "Захватив этот особняк, мы хотим проявить солидарность с народом Украины, а также с народом России, который никогда не соглашался на это безумие".
"Вы оккупируете Украину, мы оккупируем вас", - заявили они.
Сквоттеры заявили, что особняк "послужит центром поддержки беженцев", и что другие объекты также станут объектом нападений.
Зайдя в помещение, полиция заявила, что они обыскали особняк и были "удовлетворены" тем, что внутри не было протестующих, в то время как четверо мужчин все еще сидели на краю балкона.
"Мы продолжаем взаимодействовать с теми, кто находится на балконе, поскольку мы уравновешиваем необходимость обеспечения безопасности всех участников", - заявили в полиции.
Ранее
Как писал УНН, ранее владелец лондонского ФК "Челси" Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании из-за нынешнего вторжения России в Украину, что ставит под сомнение долгосрочное будущее клуба.