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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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"Ви окупуєте Україну, ми окупуємо вас": у Лондоні сквотери захопили особняк Дерипаски, щоб розмістити в ньому українських біженців

"Ви окупуєте Україну, ми окупуємо вас": у Лондоні сквотери захопили особняк Дерипаски, щоб розмістити в ньому українських біженців

Київ • УНН

 • 313563 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Британська поліція, озброївшись щитами для захисту від масових заворушень, проникла в розкішний особняк в центрі Лондона, який, як повідомляється, належав мільярдерові, російському олігарху Олегу Дерипасці, після того, як її зайняли сквотери, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Повідомляється, що сквоттери захопили власність в понеділок вранці. З вікна був вивішений український прапор і транспарант з написом "це майно звільнене".

54-річний Дерипаска, засновник "Русала", був внесений до списку санкцій уряду Великої Британії 10 березня після вторгнення Росії в Україну.

Доля його портфеля нерухомості у Великій Британії залишається неясною після того, як уряд заявив, що його активи будуть заморожені.

Поліція повідомила, що їх викликали рано вранці в понеділок після того, як стало відомо, що сквоттери проникли в особняк, який знаходиться недалеко від іноземних посольств.

У заяві сквоттери, які назвали себе анархістами, заявили: "захопивши цей особняк, ми хочемо проявити солідарність з народом України, а також з народом Росії, який ніколи не погоджувався на це безумство".

"Ви окупуєте Україну, ми окупуємо вас", - заявили вони.

Сквоттери заявили, що особняк "послужить центром підтримки біженців", і що інші об'єкти також стануть об'єктом нападів.

Зайшовши в приміщення, поліція заявила, що вони обшукали особняк і були "задоволені" тим, що всередині не було протестувальників, в той час як четверо чоловіків все ще сиділи на краю балкона.

"Ми продовжуємо взаємодіяти з тими, хто знаходиться на балконі, оскільки ми врівноважуємо необхідність забезпечення безпеки всіх учасників", - заявили в поліції.

Раніше

Як писав УНН, раніше власник лондонського ФК "Челсі" Роман Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії через нинішнє вторгнення Росії в Україну, що ставить під сумнів довгострокове майбутнє клубу.

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