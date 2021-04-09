Везли сигаретную контрабанду из стран Персидского залива: в аэропорту Одессы разоблачили схему на 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правоохранители обнаружили 100 тысяч контрабандных пачек сигарет ориентировочной стоимостью свыше 3 миллионов гривен в Международном аэропорту "Одесса". Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, пишет УНН.
Детали
По версии следствия, организаторы схемы доставляли в Украину табачные изделия авиационными рейсами из страны Персидского залива. Партии сигарет прятали от таможенного контроля и импортировали под видом потребительских товаров.
Правоохранители, в рамках начатого уголовного производства, провели в Одессе обыски по месту регистрации фирмы-получателя и по месту жительства лиц, причастных к противоправной сделке.
Продолжается досудебное расследование.
Добавим
Во Львовской области несколько местных жителей наладили сбыт контрафактных табачных изделий с поддельными акцизными марками под видом известных мировых брендов. У нарушителей изъято изделий почти на 18 млн грн.