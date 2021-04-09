Везли цигаркову контрабанду з країн Перської затоки: в аеропорту Одеси викрили оборудку на 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Правоохоронці виявили 100 тисяч контрабандних пачок цигарок орієнтовною вартістю понад 3 мільйони гривень в Міжнародному аеропорту "Одеса." Про це повідомили в пресцентрі СБУ, пише УНН.
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За версією слідства, організатори схеми доставляли до України тютюнові вироби авіаційними рейсами з країни Перської затоки. Партії цигарок приховували від митного контролю та імпортували під виглядом споживчих товарів.
Правоохоронці, у межах розпочатого кримінального провадження, провели в Одесі обшуки за місцем реєстрації фірми-отримувача та за місцями проживання осіб, причетних до протиправної оборудки.
Триває досудове розслідування.
Додамо
На Львівщині декілька місцевих жителів налагодили збут контрафактних тютюнових виробів з підробленими акцизними марками під виглядом відомих світових брендів. У порушників вилучено виробів на майже 18 млн грн.