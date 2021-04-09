Везли цигаркову контрабанду з країн Перської затоки: в аеропорту Одеси викрили оборудку на 3 млн грн

Деталі

За версією слідства, організатори схеми доставляли до України тютюнові вироби авіаційними рейсами з країни Перської затоки. Партії цигарок приховували від митного контролю та імпортували під виглядом споживчих товарів.

Правоохоронці, у межах розпочатого кримінального провадження, провели в Одесі обшуки за місцем реєстрації фірми-отримувача та за місцями проживання осіб, причетних до протиправної оборудки.

Триває досудове розслідування.

Додамо

На Львівщині декілька місцевих жителів налагодили збут контрафактних тютюнових виробів з підробленими акцизними марками під виглядом відомих світових брендів. У порушників вилучено виробів на майже 18 млн грн.