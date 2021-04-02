На Львівщині ділки намагались збути контрафактного тютюну на 18 млн грн

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"Служба безпеки України викрила на Львівщині угруповання, яке спеціалізувалося на продажі оптових партій контрафактної підакцизної продукції. Під час обшуків у ділків вилучено майже 400 тисяч пачок підроблених цигарок на майже 18 млн грн", - повідомили в СБУ.

Деталі

Повідомляється, що під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників чорну бухгалтерію і понад 3 млн готівки у гривневому еквіваленті.

За попередніми даними слідства, декілька місцевих жителів налагодили збут контрафактних тютюнових виробів з підробленими акцизними марками під виглядом відомих світових брендів. Оптові партії продукції ділки реалізовували через афілійовані торговельні точки на території регіону, повідомили в пресслужбі.

"У межах кримінального провадження за ч.1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Перевіряється інформація щодо можливої контрабанди підробленої продукції за кордон", - зазначають в СБУ.

Що було раніше

На початку березня Служба безпеки України повідомила, що спільними зусиллями з іспанськими правоохоронцями ліквідувала канал контрабанди кокаїну.



