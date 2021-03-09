СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Служба безпеки України спільними зусиллями з іспанськими правоохоронцями ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
Цитата
“Служба безпеки України, у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії, ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою півкілограма, яка була відправлена до України із Євросоюзу”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що спроба налагодити незаконний канал постачання важкого наркотику до нашої країни задокументована оперативниками та слідчими СБУ. На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї із країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну.
“Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що документування протиправного задуму здійснювалося Управлінням СБУ в Миколаївській області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ за підтримки Служби зовнішньої розвідки України під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.
Доповнення
Служба безпеки України заблокувала діяльність угруповання, яке займалося контрабандою заборонених сильнодіючих речовин та фальсифікованих медпрепаратів. Вартість вилученої партії стероїдів становить 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.
Нагадаємо, у Хмельницькому затримали місцевого мешканця біля одного з поштових відділень з партією психотропної речовини “Альфа PVP”. Також встановлено, що фігурант перебуває під слідством за контрабанду заборонених речовин з-за кордону до України.