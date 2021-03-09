СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Служба безопасности Украины совместными усилиями с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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“Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании, ликвидировала канал контрабанды кокаина. Сотрудники спецслужбы изъяли одну из партий наркотика весом полкилограмма, которая была отправлена в Украину из Евросоюза”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что попытка наладить незаконный канал поставки тяжелого наркотика в нашу страну задокументирована оперативниками и следователями СБУ. В Киевской области сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина.
“Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту производства о подозрении по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что документирование противоправного замысла осуществлялось Управлением СБУ в Николаевской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ при поддержке Службы внешней разведки Украины под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.
Дополнение
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, которая занималась контрабандой запрещенных сильнодействующих веществ и фальсифицированных медпрепаратов. Стоимость изъятой партии стероидов составляет 1,5 миллиона гривен по ценам черного рынка.
Напомним, в Хмельницком задержали местного жителя возле одного из почтовых отделений с партией психотропного вещества “Альфа PVP”. Также установлено, что фигурант находится под следствием за контрабанду запрещенных веществ из-за границы в Украину.