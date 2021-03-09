СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58627 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 79814 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111610 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147016 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196719 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193971 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280520 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329252 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157928 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143191 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

3 марта, 18:33 • 19177 просмотра
Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

3 марта, 18:37 • 18819 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 26757 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 44021 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

22:45 • 17948 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 329257 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 282395 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 437421 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 403310 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 386440 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108144 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187166 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215296 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195172 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280521 просмотра
Актуальное
СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина

СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина

Киев  •  УНН

 • 16704 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Служба безопасности Украины совместными усилиями с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

“Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании, ликвидировала канал контрабанды кокаина. Сотрудники спецслужбы изъяли одну из партий наркотика весом полкилограмма, которая была отправлена в Украину из Евросоюза”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что попытка наладить незаконный канал поставки тяжелого наркотика в нашу страну задокументирована оперативниками и следователями СБУ. В Киевской области сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина.

“Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту производства о подозрении по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что документирование противоправного замысла осуществлялось Управлением СБУ в Николаевской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ при поддержке Службы внешней разведки Украины под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Дополнение

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, которая занималась контрабандой запрещенных сильнодействующих веществ и фальсифицированных медпрепаратов. Стоимость изъятой партии стероидов составляет 1,5 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Напомним, в Хмельницком задержали местного жителя возле одного из почтовых отделений с партией психотропного вещества “Альфа PVP”. Также установлено, что фигурант находится под следствием за контрабанду запрещенных веществ из-за границы в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы