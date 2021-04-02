Во Львовской области дельцы пытались сбыть контрафактный табак на 18 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области несколько местных жителей наладили сбыт контрафактных табачных изделий с поддельными акцизными марками под видом известных мировых брендов. У нарушителей изъято изделий на почти 18 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
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"Служба безопасности Украины разоблачила во Львовской области группировку, которая специализировалась на продаже оптовых партий контрафактной подакцизной продукции. Во время обысков у дельцов изъято почти 400 тысяч пачек поддельных сигарет на почти 18 млн грн", - сообщили в СБУ.
Детали
Сообщается, что во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников черную бухгалтерию и более 3 млн наличных в гривневом эквиваленте.
По предварительным данным следствия, несколько местных жителей наладили сбыт контрафактных табачных изделий с поддельными акцизными марками под видом известных мировых брендов. Оптовые партии продукции дельцы реализовывали через аффилированные торговые точки на территории региона, сообщили в пресс-службе.
"В рамках уголовного производства по ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. Проверяется информация о возможной контрабанды поддельной продукции за рубеж", - отмечают в СБУ.
Что было раньше
В начале марта Служба безопасности Украины сообщила, что совместными усилиями с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина.