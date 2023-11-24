Вето одной страны на стремление Украины "было бы безответственностью других" - вице-премьер

Вето одной страны на стремления Украины "было бы безответственностью со стороны других", заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, и сейчас все внимание приковано к ключевому саммиту лидеров ЕС в декабре. Но есть опасения, что Венгрия заблокирует это решение.

В своем выступлении в Немецком совете по международным отношениям вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подняла этот вопрос.

Цитата Речь идет о том, чтобы разговаривать друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или пытается наложить вето на будущее Европы, разговаривать с ними и брать на себя ответственность за это вето. Потому что если говорить о вето одной страны 15 декабря, то это не будет вето одной страны. Это была бы безответственность со стороны других - тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над тем, чтобы сосредоточиться на более широкой картине будущего Европы. Думаю, мы все понимаем, о чем я говорю, и вот как мы это читаем, вот как мы к этому относимся - сказала Стефанишина.

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Стефанишина также заявила, что "украинцы понимают, что чем дольше длится война, тем больше вопросов возникает", указывает The Guardian.

В Украине ничего не менялось - что менялось, так это то, что из Киева наблюдали, как меняется нарратив за рубежом, как пишет издание, сказала вице-премьер.

"Действительно, важно продолжать концентрироваться на вещах, которые требуют нашего внимания", - сказала она, добавив, что для Украины фокус не изменился - и ей нужно победить.

Напомним

Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

В Европейском Союзе 23 ноября утвердили авансовую выплату Венгрии в зазмере 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) из ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления, на фоне того, как блок пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

Чиновники ЕС сообщили Reuters в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность оказания помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопрос Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.