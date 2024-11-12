Ветеранские пространства и солнечные панели для образовательных учреждений: 7 громад привлекут более 11,5 млн грн на собственные проекты при поддержке МХП

Энергонезависимые образовательные учреждения, многофункциональные пространства для ветеранов и современное спортивное уличное пространство для молодежи - громады Киевской, Черкасской, Винницкой и Сумской области реализуют 7 проектов в рамках пилотного конкурса "Растем вместе с МХП".

Детали

9 ноября объявили победителей конкурса, который компания МХП и БФ "МХП - Громаде" совместно с Мариупольским государственным университетом объявили в рамках учебной программы для представителей громад Школа лидеров "Моя громада и МХП: растем вместе".

В течение июня-ноября 2024 года более 40 руководителей громад, секретарей советов, старост и депутатов учились эффективно работать в команде, создавали грантовые проекты и совершенствовали свои профессиональные навыки. В рамках второго этапа Школы лидеров участники писали собственные грантовые заявки. На всем этапе участников сопровождали менторы проекта. Итогом обучения стало объявление результатов конкурса, в рамках которого участники получили возможность привлечь на собственные проекты от 500 000 до 1 000 000 гривен.

Сотрудничество между бизнесом, властью и громадами должно быть стратегическим и нацеленным на долгосрочный устойчивый эффект. Инвестиции в обучение и профессиональное развитие обеспечивают создание сильной основы для регионального развития, поэтому компания МХП совместно со стратегическим партнером БФ "МХП - Громаде", объявляя грантовые проекты и социальные инициативы, традиционно также уделяет внимание обучению участников. Мы готовы делиться собственной экспертизой и привлекать опытных экспертов в сфере развития громад, проектного менеджмента, а также поощрять и поддерживать именно тех руководителей громад или их учреждений, инициативных граждан, кто желает внести свой вклад в качественные изменения. Поэтому в рамках Школы лидеров мы объявили конкурс, который поможет участникам реализовать проекты не теоретически, но и практически - сказал директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

"Наше учреждение высшего образования в сотрудничестве с Фондом "МХП - Общине" и компанией МХП ввел Школу лидеров, чтобы усилить профессиональное развитие представителей общин. Совместные усилия показали, насколько важна и востребована такая поддержка. Мы рады, что наше сотрудничество поможет реализовать громадам конкретные проекты, которые улучшат услуги и сервисы на местах, делая громады более безопасными и эффективными", - отметила проректор по научно-педагогической работе МГУ Татьяна Марена.

Конкурсный комитет получил 19 проектов на общую сумму финансирования почти 40 млн грн. среди них самые высокие оценки получили 7 команд, которые реализуют в собственных общинах инициативы на сумму более 11,4 млн грн, из них более 5,2 млн грн составляет грантовый взнос БФ "МХП – Громаде".

Все проекты громады-победители будут реализовываться в течение 2025 года. Три из них касаются сферы энергоэффективности, три - предусматривают пространства для реинтеграции ветеранов, еще один - спортивного пространства для физического развития молодежи.

Проект Барышевской общины "Светлое обучение " предусматривает установку солнечной электростанции на крыше Центра внешкольной работы" Мрія", где учатся более 1000 воспитанников кружков, студий, секций со всей общины и ученики местного лицея. Энергосберегающее оборудование не только поможет экономить расходы заведения, но и позволит обеспечить образовательный процесс во время отключений света.

Общий бюджет проекта: 1,9 млн грн

Проект Каневской громады "Центр жизнестойкости" предусматривает создание ветеранского пространства, где специалисты будут предоставлять ветеранам, военным и членам их семей психосоциальную поддержку, которая будет способствовать их адаптации к гражданской жизни и интеграции в общество. Проект будет реализовывать команда исполнительного комитета Каневского городского совета совместно с Минсоцполитики в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" Елены Зеленской.

Общий бюджет проекта: 1,4 млн грн

Проект Таращинской громады "Источник жизни" предусматривает установку гибридной СЭС мощностью 30 кВт на станции местного водоканала. Это обеспечит бесперебойным водоснабжением более 2000 семей и 101 организацию города Тараща.

Общий бюджет проекта: почти 1,5 млн грн

Проект Мироновской громады "Ветеран Про" предусматривает создание многофункционального ветеранского пространства для ветеранов и их семей, что обеспечит реинтеграцию военных в гражданскую жизнь путем предоставления психологической, социальной и правовой помощи, а также профессиональной адаптации. Пространство будет обеспечивать профильные консультации, группы самопомощи, тренинги и досуг для ветеранов.

Общий бюджет проекта: почти 2,4 млн грн

Проект "Безопасные остановки: солнечная энергия Бобрицкой общины" в рамках которого на территории на 18 остановках 5 населенных пунктов обустроят уличное освещение на солнечных панелях, что будет способствовать повышению энергоэффективности и безопасности в обществе.

Общий бюджет проекта: почти 1,1 млн грн

Проект Бершадской громады "Свой к своему за своим" предусматривает создание ветеранского пространства "Свои" в селе Балановка, где будет оборудован тренажерный зал для физической реабилитации и занятий спортом, общественная мастерская, лаундж-зона для отдыха и групповой деятельности. По возвращении в ветеранском пространстве защитники смогут проходить физиотерапию с консультацией врача-реабилитолога, обращаться к психологу, юристу, участвовать в групповой активности, что будет способствовать их физической, психологической и социальной реабилитации.

Общий бюджет проекта: почти 1,5 млн грн

Проект Хмелевской общины "Казацкая закалка" предусматривает создание современного спортивного молодежного пространства с 15 современными уличными тренажерами для молодежи.

Общий бюджет проекта: почти 1,4 млн грн