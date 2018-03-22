Весенняя призывная кампания стартует в Украине 2 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Со 2 апреля в Украине стартует весенняя призывная кампания, которая продлится до 31 мая. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
“Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии”, — сказал Артеменко.
Он отметил, что всего во время призыва планируется набрать 15 190 человек. Из них в ВС будут направлены 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1 тысяча, в Нацгвардию — 4 тысячи, в Госпогранслужбу — 1200 человек.
Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины заявили о достаточном количестве человеческого ресурса для проведения весеннего призыва.