Весняна призовна кампанія стартує в Україні 2 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З 2 квітня в Україні стартує весняна призовна кампанія, яка триватиме до 31 травня. Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
“Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії”, — сказав Артеменко.
Він зазначив, що всього під час призову планується набрати 15 190 осіб. З них до ЗС будуть направлені 8990 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту — 1 тисяча, до Нацгвардії — 4 тисячі, до Держприкордонслужби — 1200 осіб.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України заявили про достатню кількість людського ресурсу для проведення весняного призову.