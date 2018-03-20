Весны пока не видно: синоптики дали прогноз на неделю

"До конца этой недели сохранится холодная, как для этого сезона, погода. Температура ночью - минусовая почти по всей территории, а днем ​​- небольшой "плюс" может быть на юге, на востоке, возможно, на западе при прояснении", - сообщил дежурный синоптик.

Ожидается, что температура ночью будет в районе 5-10 мороза по Украине, хотя на юге - несколько теплее.

Днем, по словам синоптика, температура будет подниматься на большей части территории до 0-5 мороза, возможно, до 1-2 тепла при прояснении - фактически до конца недели.

В целом погода без осадков.

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Как отметили в ведомстве, сегодня ночью и завтра днем ​​на части территории Украины погоду определяет циклон. "А потом установится преимущественно спокойная погода по всей территории Украины. 21-го марта еще циклон будет, а с 22-го до конца недели уже будет спокойная погода. Фактически, с четверга", - сообщил синоптик.

"С каждым днем ​​температура на 1-2 градуса будет повышаться и затем будет небольшой плюс - в пределах 0-5 градусов - примерно с воскресенья. Морозы до конца недели будут удерживаться, потихоньку падая", - добавил синоптик.

Уже с понедельника, 26 марта, - плюсовая температура днем ​​и около 0 ночью.

"То есть, до конца этой недели еще такая прохладная погода с постепенным повышением, а уже со следующей недели - тенденция к повышению. То есть, той весны, которую мы все ждем, пока ее не видно", - отметил синоптик.

Напомним, 20 марта днем в Украине умеренный снег, на юге, востоке и Закарпатье с дождем, в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед.

Также напомним, вероятность снегопада 20-21 марта в Киеве достигает 40%.