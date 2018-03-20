Весни поки не видно: синоптики дали прогноз на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Весни, на яку чекають українці, поки не видно. Лише з початку наступного тижня очікується невелика плюсова температура - в межах 0-5 градусів. Про це у коментарі УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"До кінця цього тижня збережеться холодна, як для цього сезону, погода. Температура вночі - мінусова майже по всій території, а вдень - невеличкий "плюс" може бути на півдні, на сході, можливо, на заході при проясненні", - повідомив черговий синоптик.
Очікується, що температура вночі буде в районі 5-10 морозу по Україні, хоча на півдні - дещо тепліше.
Вдень, за словами синоптика, температура підніматиметься на більшій частині території до 0-5 морозу, можливо, до 1-2 тепла при проясненні - фактично до кінця тижня.
Загалом погода буде без опадів.
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Як зазначили у відомстві, сьогодні вночі і завтра вдень на частині території України погоду визначає циклон. "А потім встановиться переважно спокійна погода по всій території України. 21-го березня ще циклон буде, а з 22-го до кінця тижня вже буде спокійна погода. Фактично, із четверга", - повідомив синоптик.
"З кожним днем температура на 1-2 градуси підвищуватиметься і потім буде невеликий плюс - в межах 0-5 градусів - приблизно з неділі. Морози до кінця тижня утримуються, потихеньку спадаючи", - додав синоптик.
Вже з понеділка, 26 березня, - плюсова температура вдень і близько 0 вночі.
"Тобто, до кінця цього тижня ще така прохолодна погода з поступовим підвищенням, а вже з наступного тижня - тенденція до підвищення. Тобто, тієї весни, що ми всі чекаємо, то поки що її не видно", - зауважив синоптик.
Нагадаємо, 20 березня вдень в Україні помірний сніг, на півдні, сході та Закарпатті з дощем, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.
Також нагадаємо, вірогідність снігопаду 20-21 березня в Києві сягає 40%.