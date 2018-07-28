Гребец Алтухов получил медаль юниорского ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Уроженец Полтавщины, гребец Павел Алтухов стал бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи и юниоров, информирует УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.
Воспитанник Сергея Жиляева финишировал третьим на олимпийской дистанции 1000 м — 4:10,090 мин. Среди других финалистов ближе всего к пьедесталу — на 5-м месте — оказались каноистка Людмила Лузан на дистанции 500 м и байдарка-четверка в составе Дианы Свиридовой (Полтава), Натальи Докиенко (Фастов), Анастасии Горловой (Львов) и Татьяны Еднак (Тернополь) на этой же дистанции.
Только шестым стал Олег Кухарик на дистанции “тысяча”, но у него в запасе есть еще два вида программы, чтобы завоевать медали — олимпийская “байдарка-четверка, 500” и любимая “байдарка-одиночка, 500”.
Отметим, что сегодня на повестке дня полуфинальные и финальные заплывы на дистанции 200 м.