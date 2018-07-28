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Веслувальник Алтухов виборов медаль юніорського ЧС

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Уродженець Полтавщини, веслувальник Павло Алтухов став бронзовим призером чемпіонату світу серед молоді та юніорів, інформує УНН з посиланням на Федерацію каное України.

Вихованець Сергія Жіляєва фінішував третім на олімпійській дистанції 1000 м — 4:10,090 хв. Серед інших фіналістів ближче всього до п’єдесталу — на 5-му місті — опинилися каноїстка Людмила Лузан на дистанції 500 м та байдарка-четвірка у складі Діани Свиридової (Полтава), Наталії Докієнко (Фастів), Анастасії Горлової (Львів) та Тетяни Єднак (Тернопіль) на цій же дистанції.

Лише шостим став Олег Кухарик на дистанції “тисяча”, але у нього в запасі є ще два види програми, щоб завоювати медалі — олімпійська “байдарка-четвірка, 500” та улюблена “байдарка-одиночка, 500”.

Відзначимо, що сьогодні на порядку денному півфінальні та фінальні запливи на дистанції 200 м.

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