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Свадьба Меган Маркл и принца Гарри: появились подробности торжества

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри: появились подробности торжества

Киев  •  УНН

 • 11413 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая, на свадьбе будущей герцогини подарят фамильный герб: с девизом, щитом с ссылкой заслуги девушки и ее семьи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Кольцо будущей герцогини создадут на заказ принца Гарри ювелиры Cleave and Company: главный камень украшения был привезен из Ботсваны, которую пара посетила в августе 2017 года.

Американской актрисе Меган Маркл уже назначили королевского телохранителя из Королевского полицейского управления полиции.

Было подтверждено, что королевская семья будет платить за свадьбу, включая церковную службу, музыку, цветы и прием.

"Кольцо из стали" в 30 млн фунтов будет окружать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, включая барьеры, снайперов и сканеры, как в аэропортах.

Ожидается, что более 100 тыс. человек посетит Виндзор и Беркшир в этот день. И они должны быть готовы к обыскам.

В полиции говорят, что операция, вероятно, будет крупнейшей за всю историю Британии, поэтому правоохранители постепенно улучшают безопасность в городе и продолжат это делать в течение следующих 7 недель.

Как сообщал УНН, королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на будущий брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. 

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