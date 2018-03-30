Весілля Меган Маркл і принца Гаррі: з'явилися подробиці урочистості
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Весілля британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня, на весіллі майбутній герцогині подарують фамільний герб: з девізом, щитом і посиланням на заслуги дівчини та її сім'ї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Каблучку майбутньої герцогині створять на замовлення принца Гаррі ювеліри Cleave and Company: головний камінь прикраси був привезений з Ботсвани, яку пара відвідала в серпні 2017 року.
Американській актрисі Меган Маркл вже призначили королівського охоронця з Королівського поліцейського управління поліції.
Було підтверджено, що королівська сім’я платитиме за весілля, включаючи церковну службу, музику, квіти і прийом.
“Кільце зі сталі” в 30 мільйонів фунтів буде оточувати весілля принца Гаррі і Меган Маркл, включаючи бар’єри, снайперів і сканери, як в аеропортах.
Очікується, що понад 100 000 чоловік відвідає Віндзор і Беркшир у цей день. І вони повинні бути готові до обшуків.
У поліції кажуть, що операція, ймовірно, буде найбільшою за всю історію Британії, тому правоохоронці поступово покращують безпеку в місті і продовжать це робити протягом наступних 7 тижнів.
Як повідомляв УНН, королева Великої Британії Єлизавета II офіційно дала згоду на майбутній шлюб принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.