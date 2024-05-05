Вероятно, россияне некоторое время накапливали "шахеды", чтобы нанести удар: Евлаш о массовой атаке дронов на Украину

Оккупанты довольно долго не использовали дроны типа "шахед", но этой ночью применили четверть сотни, что может свидетельствовать о том, что россияне определенное время их накапливали. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Детали

Как вы видите, то даже и "шахеды" они достаточно долго не использовали, а сейчас сразу четверть сотни. Скорее всего, что некоторое время россияне их накапливали. Возможно, у них есть определенные проблемы с генерированием этих дронов. Мы не можем исключать то, что россияне могут все же нанести комбинированный удар. Хотя уже достаточно много этих ударов они провели. Вероятно, они сейчас анализируют насколько цель их стратегическая, тактическая была достигнута, или не достигнута. У россиян, к сожалению, сохраняется определенный запас ракет - сказал Евлаш.

Он отметил, что россияне могут изготавливать новые ракеты с определенной периодикой, чтобы запускать их по территории Украины, но они не могут оставить свои запасы пустыми.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило сколько россия имеет ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.