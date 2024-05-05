Імовірно, росіяни певний час накопичували “шахеди”, щоб завдати удару: Євлаш про масову атаку дронів на Україну

Окупанти досить довго не використовували дрони типу "шахед", але цієї ночі застосували четверть сотні, що може свідчити про те, що росіяни певний час їх накопичували. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

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Як ви бачите, то навіть і "шахеди" вони досить довго не використовували, а зараз одразу четверть сотні. Найімовірніше, що певний час росіяни їх накопичували. Можливо, в них є певні проблеми з генеруванням цих дронів. Ми не можемо виключати те, що росіяни можуть все ж таки завдати комбінований удар. Хоча вже досить багато цих ударів вони провели. Імовірно, вони зараз аналізують наскільки мета їхня стратегічна, тактична була досягнута, або не досягнута. В росіян, на жаль, зберігається певний запас ракет