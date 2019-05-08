Верланов назвал первые шаги на посту главы налоговой службы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 99948 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104433 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107233 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108542 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133990 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113785 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139237 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144857 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130272 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130325 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Верланов назвал первые шаги на посту главы налоговой службы

Верланов назвал первые шаги на посту главы налоговой службы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Глава Государственной налоговой службы в первый месяц своей работы будет осуществлять регистрацию юридического лица, перевод трети штата Государственной фискальной службы в штат Налоговой службы, а также принятие распоряжения Кабинета министров о возложении обязанностей от ГФС уже на Государственную налоговую службу. Об этом сообщил новоназначенный глава ГНС Сергей Верланов журналистам по окончании заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы будем осуществлять, в первую очередь, регистрацию юридического лица, перевод, как минимум, 30% штата, а это - 10 тысяч работников - в штат Налоговой службы, а затем - принятие распоряжения Кабинета министров о возложении обязанностей от ГФС уже на государственную налоговую службу в горизонте месяц-полтора времени", - отметил Верланов.

По его словам, конкурс на главу таможенной службы на сегодня приостановлен по решению суда, так ГНС ожидает разблокирования конкурса, чтобы с 1 июля начать работу уже отдельных подразделений расформированной ГФС.

Напомним, правительство утвердило кандидатуру Сергея Верланов в должности председателя Государственной налоговой службы.

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