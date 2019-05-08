Верланов назвал первые шаги на посту главы налоговой службы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Глава Государственной налоговой службы в первый месяц своей работы будет осуществлять регистрацию юридического лица, перевод трети штата Государственной фискальной службы в штат Налоговой службы, а также принятие распоряжения Кабинета министров о возложении обязанностей от ГФС уже на Государственную налоговую службу. Об этом сообщил новоназначенный глава ГНС Сергей Верланов журналистам по окончании заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы будем осуществлять, в первую очередь, регистрацию юридического лица, перевод, как минимум, 30% штата, а это - 10 тысяч работников - в штат Налоговой службы, а затем - принятие распоряжения Кабинета министров о возложении обязанностей от ГФС уже на государственную налоговую службу в горизонте месяц-полтора времени", - отметил Верланов.
По его словам, конкурс на главу таможенной службы на сегодня приостановлен по решению суда, так ГНС ожидает разблокирования конкурса, чтобы с 1 июля начать работу уже отдельных подразделений расформированной ГФС.
Напомним, правительство утвердило кандидатуру Сергея Верланов в должности председателя Государственной налоговой службы.