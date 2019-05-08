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Верланов назвав перші кроки на посаді голови податкової служби

Верланов назвав перші кроки на посаді голови податкової служби

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Очільник Державної податкової служби у перший місяць своєї роботи буде здійснювати реєстрацію юридичної особи, переведення третини штату Державної фіскальної служби до штату Податкової служби, а також прийняття розпорядження Кабінету міністрів про покладання обов’язків від ДФС уже на Державну податкову службу. Про це повідомив новопризначений голова ДПС Сергій Верланов журналістам після закінчення засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми будемо здійснювати, в першу чергу, реєстрацію юридичної особи, переведення, як мінімум, 30% штату, а це — 10 тисяч працівників — до штату Податкової служби, а потім — прийняття розпорядження Кабінету міністрів про покладання обов’язків від ДФС уже на Державну податкову службу в горизонті місяць-півтора часу”, — зазначив Верланов.

За його словами, конкурс на голову митної служби на сьогодні призупинений за ухвалою суду, тому ДПС очікує розблокування конкурсу, щоб з 1 липня розпочати роботу вже окремих підрозділів розформованої ДФС.

Нагадаємо, уряд затвердив кандидатуру Сергія Верланова на посаді голови Державної податкової служби.

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