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Верховный суд США рассмотрит дело об узаконивании абортов

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В понедельник Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об отмене решения 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое узаконило аборты по всей стране, поддержав предложение штата Миссисипи возродить поддерживаемый республиканцами закон, запрещающий эту процедуру после 15 недель беременности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Верховный суд США рассмотрит дело об узаконивании абортов

Детали

Судьи рассмотрят вопрос о том, отменять ли центральную часть исторического постановления - давнюю цель религиозных консерваторов.

В решении по делу Роу против Уэйда, суд заявил, что штаты не могут запретить аборт до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным вне женского тела, что, по мнению врачей, составляет от 24 до 28 недель. Закон штата Миссисипи запрещает аборты гораздо раньше.

В решении по делу Роу против Уэйда признается, что конституционное право на неприкосновенность частной жизни защищает возможность женщины сделать аборт. Суд в своем решении 1992 года по делу "Планируемое отцовство юго-восточной Пенсильвании против Кейси" подтвердил постановление и запретил законы, которые возлагают "чрезмерное бремя" на способность женщины сделать аборт.

Противники абортов надеются, что Верховный суд сузит или отменит решение по делу Роу против Уэйда. Суд перешел с 5-4 консервативного большинства на 6-3 после утверждения Сенатом в прошлом году третьего назначенца бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, судьи Эми Кони Барретт.

Контекст

"Государства могут регулировать процедуры аборта, если они не накладывают чрезмерного бремени на права женщины, но они не могут запрещать аборты. Речь идет о запрете", - написал судья 5-го округа Патрик Хиггинботэм.

Аборты по-прежнему вызывали разногласия в Соединенных Штатах, как и во многих других странах. Христианские консерваторы относятся к числу тех, кто больше всего против. По данным некоммерческого института Guttmacher, уровень абортов в Соединенных Штатах неуклонно снижался с начала 1980-х годов, достигнув самого низкого уровня за последние годы.

В этом году в Южной Каролине, Оклахоме и Айдахо были введены запреты на аборты при сердцебиении плода. Также в этом году Арканзас и Оклахома ввели почти полный запрет на аборты, а Монтана запретила процедуру на сроке 20 недель.

Дело Роу против Уэйда

Суд постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. В контексте данного решения под жизнеспособностью подразумевается автономность, "способность существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке". Примерным сроком достижения автономности является 7 месяцев (28 недель) впрочем, порог может быть снижен до 24 недель. На поздних стадиях беременности аборт может быть осуществлен, только если сохранение плода представляет опасность для матери. Эта норма установлена ​​решением по делу Доу против Больтона. Основанием решения стало право на неприкосновенность личной жизни, следует из статьи о справедливом суде Четырнадцатой поправки.

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