Верховний суд США розгляне справу про узаконення абортів

Деталі

Судді розглянуть питання про те, чи скасовувати центральну частину історичної постанови - давню мету релігійних консерваторів.

У рішенні по справі Роу проти Уейда, суд заявив, що штати не можуть заборонити аборт до тих пір, поки плід не стане життєздатним поза жіночим тілом, що, на думку лікарів, становить від 24 до 28 тижнів. Закон штату Міссісіпі забороняє аборти набагато раніше.

У рішенні по справі Роу проти Уейда визнається, що конституційне право на недоторканність приватного життя захищає можливість жінки зробити аборт. Суд у своєму рішенні 1992 року по справі "Плановане батьківство південно-східної Пенсільванії проти Кейсі" підтвердив постанову і заборонив закони, які покладають "надмірний тягар" на здатність жінки зробити аборт.

Противники абортів сподіваються, що Верховний суд звузить або скасує рішення у справі Роу проти Уейда. Нагадаємо, що консерватина більшість у Суді зросла з 5 суддів до 6 (проти трьох ліберальних) після затвердження Сенатом в минулому році третього призначенця колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, судді Емі Коні Барретт.

Контекст

"Держави можуть регулювати процедури аборту, якщо вони не накладають надмірного тягаря на права жінки, але вони не можуть забороняти аборти. Йдеться про заборону", - написав суддя 5-го округу Патрік Хіггінботем.

Аборти і раніше викликали розбіжності в Сполучених Штатах, як і в багатьох інших країнах. Християнські консерватори відносяться до числа тих, хто найбільше проти. За даними некомерційного інституту Guttmacher, рівень абортів в Сполучених Штатах неухильно знижувався з початку 1980-х років, досягнувши найнижчого рівня за останні роки.

Цього року в Південній Кароліні, Оклахомі і Айдахо були введені заборони на аборти при серцебитті плода. Також в цьому році Арканзас і Оклахома ввели майже повну заборону на аборти, а Монтана заборонила процедуру на терміні 20 тижнів.

Справа Роу проти Уейда

Суд постановив, що жінка має право перервати вагітність за власним бажанням до тих пір, поки плід не стане життєздатним. У контексті даного рішення під життєздатністю мається на увазі автономність, "здатність існувати поза материнським організмом, в тому числі при медичній підтримці". Зразковим терміном досягнення автономності є 7 місяців (28 тижнів); втім, поріг може бути знижений до 24 тижнів. На пізніх стадіях вагітності аборт може бути здійснений, тільки якщо збереження плода становить небезпеку для матері. Ця норма встановлена ​​рішенням у справі Доу проти Больтона. Підставою рішення стало право на недоторканність особистого життя, що випливає зі статті про справедливий суд Чотирнадцятої поправки.