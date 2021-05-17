Верховний суд США розгляне справу про узаконення абортів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 5436 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 27092 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 78518 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 162717 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 195711 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 174765 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 167646 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114555 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89181 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 226582 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 51444 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 64035 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 73103 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 89905 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 30638 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 194276 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 226575 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 316510 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 479784 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 462479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 2632 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 31351 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45535 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50075 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49856 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Верховний суд США розгляне справу про узаконення абортів

Київ • УНН

 • 17238 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. У понеділок Верховний суд США погодився розглянути питання про скасування рішення 1973 року по справі Роу проти Уейда, яке узаконило аборти по всій країні, підтримавши пропозицію штату Міссісіпі відродити підтримуваний республіканцями закон, який забороняє цю процедуру після 15 тижнів вагітності. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Верховний суд США розгляне справу про узаконення абортів

Деталі

Судді розглянуть питання про те, чи скасовувати центральну частину історичної постанови - давню мету релігійних консерваторів.

У рішенні по справі Роу проти Уейда, суд заявив, що штати не можуть заборонити аборт до тих пір, поки плід не стане життєздатним поза жіночим тілом, що, на думку лікарів, становить від 24 до 28 тижнів. Закон штату Міссісіпі забороняє аборти набагато раніше.

У рішенні по справі Роу проти Уейда визнається, що конституційне право на недоторканність приватного життя захищає можливість жінки зробити аборт. Суд у своєму рішенні 1992 року по справі "Плановане батьківство південно-східної Пенсільванії проти Кейсі" підтвердив постанову і заборонив закони, які покладають "надмірний тягар" на здатність жінки зробити аборт.

Противники абортів сподіваються, що Верховний суд звузить або скасує рішення у справі Роу проти Уейда. Нагадаємо, що консерватина більшість у Суді зросла з 5 суддів до 6 (проти трьох ліберальних) після затвердження Сенатом в минулому році третього призначенця колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, судді Емі Коні Барретт.

Контекст

"Держави можуть регулювати процедури аборту, якщо вони не накладають надмірного тягаря на права жінки, але вони не можуть забороняти аборти. Йдеться про заборону", - написав суддя 5-го округу Патрік Хіггінботем.

Аборти і раніше викликали розбіжності в Сполучених Штатах, як і в багатьох інших країнах. Християнські консерватори відносяться до числа тих, хто найбільше проти. За даними некомерційного інституту Guttmacher, рівень абортів в Сполучених Штатах неухильно знижувався з початку 1980-х років, досягнувши найнижчого рівня за останні роки.

Цього року в Південній Кароліні, Оклахомі і Айдахо були введені заборони на аборти при серцебитті плода. Також в цьому році Арканзас і Оклахома ввели майже повну заборону на аборти, а Монтана заборонила процедуру на терміні 20 тижнів.

Справа Роу проти Уейда

Суд постановив, що жінка має право перервати вагітність за власним бажанням до тих пір, поки плід не стане життєздатним. У контексті даного рішення під життєздатністю мається на увазі автономність, "здатність існувати поза материнським організмом, в тому числі при медичній підтримці". Зразковим терміном досягнення автономності є 7 місяців (28 тижнів); втім, поріг може бути знижений до 24 тижнів. На пізніх стадіях вагітності аборт може бути здійснений, тільки якщо збереження плода становить небезпеку для матері. Ця норма встановлена ​​рішенням у справі Доу проти Больтона. Підставою рішення стало право на недоторканність особистого життя, що випливає зі статті про справедливий суд Чотирнадцятої поправки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94