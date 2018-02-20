Верховный Суд отказал Саакашвили в отводе судей в пределах иска к Президенту

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Верховный Суд отказал представителю экс-главы ОГА Саакашвили в отводе коллегии судей в рамках рассмотрения дела по иску к Президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении его гражданства Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховного Суда в Facebook.