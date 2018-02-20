Верховний Суд відмовив Саакашвілі у відводі суддів у межах позову до Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Верховний Суд відмовив представнику екс-голови ОДА Міхеіла Саакашвілі у відводі колегії суддів у межах розгляду справи за позовом до Президента України щодо оскарження указу про припинення його громадянства України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Верховного Суду у Facebook.
“Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви представника позивача Міхеіла Саакашвілі про відвід колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду”, — зазначили у прес-службі.
У суді нагадали, що позивач висловив сумніви щодо законності формування складу суду.
При цьому, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який розглядав заяву представника Саакашвілі, зробив висновок, що відвід не може вважатись вмотивованим, бо викладені обставини стосовно можливої упередженості суддів не підтвердилися.
Також суд встановив, що була правильно сформована колегія суддів для розгляду позову Саакашвілі.
У прес-службі додали, що про продовження розгляду справи за позовом Саакашвілі буде повідомлено додатково.
Як повідомляв УНН, 16 лютого Верховний Суд зупинив справу щодо припинення українського громадянства Саакашвілі через те, що його представник заявив клопотання про відвід колегії суддів.
Нагадаємо 26 липня 2017 року народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що Президент України Петро Порошенко позбавив українського громадянства політика Михеіла Саакашвілі.
А уже 27 липня в АП підтвердили припинення громадянства України Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі офіційно отримав громадянство України.