Верховный Суд отклонил жалобу НБУ по погашению Коломойским части долга
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Национального банка на решение судов предыдущих инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки, связанной с бывшим собственником ПриватБанка Игорем Коломойским компании ООО "Гаджибей". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Указанная компания в октябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до национализации. Поскольку ООО "Гаджибей" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, Национальный банк с целью погашения задолженности через обращение взыскания на залоговое имущество подал иск в Хозяйственный суд Одесской области", - говорится в сообщении.
НБУ сообщает, что при подаче иска Национальный банк руководствовался нормами, в частности Закона Украины "О Национальном банке Украины". Таким образом, Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество с финансовых и имущественных поручителей. Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения.
"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-собственники ПриватБанка смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств...", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента национального банка Виктор Григорчук.
Кроме того, НБУ напоминает, что задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности ПриватБанка в 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн.
Напомним, суд взыскал с компании Коломойского недвижимость более чем 100 млн грн.