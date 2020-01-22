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Верховний Суд відхилив скаргу НБУ щодо погашення Коломойським частини боргу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів попередніх інстанцій про відмову у зверненні стягнення на предмет іпотеки, пов’язаної з ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським компанії ТОВ "Гаджибей". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.

Верховний Суд відхилив скаргу НБУ щодо погашення Коломойським частини боргу

"Зазначена компанія у жовтні 2014 року надала Національному банку в заставу дві земельні ділянки в Одеській області в якості забезпечення за кредитом рефінансування, що надавався ПриватБанку до націоналізації. Оскільки ТОВ "Гаджибей" не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя ПриватБанку, Національний банк з метою погашення заборгованості через звернення стягнення на заставне майно подав позов до Господарського суду Одеської області", - йдеться у повідомленні.

НБУ повідомляє, що під час подання позову Національний банк керувався нормами, зокрема Закону України "Про Національний банк України". Таким чином, Національний банк наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів. Таке право є переважним і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав строк погашення.

"Ми не погоджуємося з рішенням Верховного Суду та переконані, що воно суперечить нормам чинного законодавства. Таке рішення створює ризик, коли ексвласники ПриватБанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань…", - наголосив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Окрім того, НБУ нагадує, що заборгованість ПриватБанку за кредитами рефінансування складає близько 7,6 млрд грн. Задля погашення заборгованості ПриватБанку у 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній - майнових поручителів. За цими позовами суди вже ухвалили 24 рішення на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки на загальну суму 1,36 млрд грн.

Нагадаємо, суд стягнув з компанії Коломойського нерухомість на понад 100 млн грн.

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